Candidato do MT é o mais rico na disputa a governo Os dez candidatos ao Executivo estadual mais ricos do País concentram mais da metade (62,79%) do patrimônio declarado por todos os postulantes aos cargos de governador e vice nestas eleições, mostra levantamento do site Congresso em Foco (www.congressoemfoco.com.br) divulgado hoje. Esses políticos respondem juntos por R$ 361,03 milhões dos R$ 574,91 milhões declarados por todos os 334 candidatos aos cargos estaduais.