Candidato de RO é acusado de trocar votos por pintinhos Uma suposta troca de pintinhos por votos levou ontem o candidato a vereador Sandro Gonzaga, de Porto Velho (RO), à prisão. A Polícia Federal (PF) informou ter surpreendido a cabo eleitoral de Gonzaga Maria Cristina de Freitas entregando os filhotes no bairro Ulisses Guimarães, na zona leste da capital rondoniense. Havia 4 mil aves. O caso começou a ser investigado no dia 22, quando o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) recebeu uma denúncia anônima contra ele. No mesmo dia, agentes da PF gravaram uma reunião em que Gonzaga prometia dar os animais, nesta semana, a eleitores carentes. Ontem, os policiais misturaram-se entre os populares e, após o início da distribuição, prenderam Maria Cristina. O candidato a vereador de Porto Velho não acompanhava a ação, mas foi detido quando chegava em casa. Eles foram indiciados por compra de votos, cuja pena pode chegar a quatro anos de prisão. Gonzaga foi encaminhado ao Presídio Urso Branco e Maria Cristina, à Casa do Albergado. As aves deverão ser doadas à Associação Pestalozzi.