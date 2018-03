Candidato de AL alega que 'lista suja' cita um homônimo O vereador e delegado da Polícia Civil de Maceió, João Mendes da Silva, solicitou à Associação Alagoana de Magistrados (Almagis) a exclusão de seu nome na lista de candidatos que sejam alvos de processos judiciais, a chamada "lista suja", alegando que o caso citado é referente a um homônimo. A própria Almagis admitiu que o candidato foi parar na lista por engano. Segundo a entidade, houve um equívoco da Distribuição do Fórum da Justiça Estadual, que informou sobre a Certidão Criminal e Cível de um homem que tem o mesmo nome do vereador sem conferir os dados da certidão. A associação também responsabilizou pelo erro os correligionários do vereador, que não conferiram as informações na certidão expedida. Munido de documentos e acompanhado por representantes da coligação "Trabalhando pelo Social" - composta por candidatos do PRB e PTB, o candidato solicitou à 3ª Zona Eleitoral de Maceió, a exclusão da certidão anterior e a inclusão de nova certidão negativa criminal e cível nos autos do processo. Além de Mendes, quatro candidatos inseridos na lista divulgada pela Almagis procuraram a entidade para pedir a retirada de seus nomes da relação, apontando, entre outros argumentos, o equívoco cometido no caso do vereador com homônimo para questionar a legitimidade da lista. Nesses casos, em que não foi apresentada documentação comprobatória, o presidente da Associação, Maurílio Ferraz, orientou os candidatos a procurar a 4ª Vara Criminal para obter uma certidão que comprove sua inocência. Ferraz ressaltou que a Almagis se comprometeu em divulgar os nomes daqueles que têm denúncia oferecida pelo Ministério Público ou crimes de improbidade julgados seguindo a orientação nacional da Associação Nacional dos Magistrados (AMB), que no início da semana divulgou no seu site a lista dos candidatos com problemas na Justiça, chamados de "ficha suja".