Candidato de Aécio reage e tira 18 pontos de vantagem de Quintão

Em mais uma reviravolta na eleição para a Prefeitura de Belo Horizonte, a vantagem do peemedebista Leonardo Quintão, de 18 pontos porcentuais sobre Márcio Lacerda (PSB), desapareceu na última semana. Os dois candidatos estão agora em empate técnico, segundo pesquisa Ibope encomendada pelo Estado e pela Rede Globo: Lacerda tem 45% das intenções de voto, e Quintão, 44%. Como a margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos, não é possível afirmar quem está efetivamente à frente. Azarão na disputa, Quintão tinha, segundo o Ibope, apenas 11% das intenções de voto no dia 12 de setembro, a menos de um mês do primeiro turno. Duas semanas depois, chegou a 20% das preferências, mas ainda aparecia com 25 pontos a menos que Lacerda. Na véspera da eleição, a vantagem do líder caiu para oito pontos. Nas urnas, o peemedebista surpreendeu e obteve 41,3% dos votos válidos, apenas dois pontos a menos do que o candidato do PSB. Quintão ainda teve fôlego para chegar a 51% das preferências na primeira pesquisa Ibope feita no segundo turno, divulgada no dia 14 de outubro. Mas, de lá para cá, a onda que o beneficiava refluiu, e ele perdeu sete pontos porcentuais. Lacerda, por sua vez, alterou a coordenação política da campanha, mudou o tom da propaganda e passou a aparecer mais na televisão. Em uma semana, subiu nada menos que 12 pontos porcentuais e encostou no adversário. Trata-se da segunda arrancada do candidato do PSB. Pouco conhecido no início da campanha, ele deu um salto de 31 pontos porcentuais entre 15 e 30 de agosto: passou de 9% para 40%. O primeiro impulso coincidiu com o início do horário eleitoral gratuito, no qual os marqueteiros de Lacerda divulgaram com insistência a imagem dos principais padrinhos do candidato: o governador de Minas Gerais, Aécio Neves (PSDB), e o atual prefeito de Belo Horizonte, Fernando Pimentel (PT). As administrações de Aécio e Pimentel têm altos índices de aprovação: respectivamente 84% e 78% de ótimo e bom, segundo o Ibope. Ambos patrocinaram o acordo em torno de Lacerda, mas enfrentaram resistências de setores do PT. Por conta disso , o partido do governador não pôde participar formalmente da coligação. E líderes petistas de peso, como o ex-prefeito e ministro Patrus Ananias (Desenvolvimento Social), ficaram de fora da campanha. SEGMENTAÇÃO A última pesquisa Ibope mostra que Quintão e Lacerda têm índices semelhantes em todas as faixas de renda. Mas há uma diferença significativa quando os entrevistados são divididos por sexo. O peemedebista é o preferido de 46% das mulheres e 42% dos homens. Já o candidato do PSB faz mais sucesso no segmento masculino (48%) que no feminino (43%). Novas flutuações de voto podem ocorrer na reta final: 17% dos entrevistados afirmam que ainda podem mudar sua decisão. Outros 77% afirmam que sua opção é definitiva. RAIO X O Ibope ouviu 1.204 eleitores de Belo Horizonte entre os dias 21 e 22 de outubro. A margem de erro do levantamento é de três pontos porcentuais para mais ou para menos. Segundo o instituto, o intervalo de confiança é de 95% - isso significa que, a cada 100 levantamentos, 95 teriam os resultados dentro da margem de erro. A amostra do eleitorado foi definida com base em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A pesquisa foi registrada na 26ª Zona Eleitoral da capital mineira sob o número 79967/2008.