Candidato de Aécio está em terceiro em BH, mostra Ibope O candidato Márcio Lacerda (PSB), apoiado pelo governador Aécio Neves (PSDB) e pelo prefeito Fernando Pimentel (PT) para a disputa pela prefeitura de Belo Horizonte (MG), aparece em terceiro lugar em pesquisa Ibope divulgada neste domingo, encomendada pelo jornal O Estado de S. Paulo e pela TV Globo. Ex-secretário estadual de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Lacerda obteve 8 por cento das intenções de voto e está em empate técnico com Vanessa Portugal, candidata do PSTU, que ficou com 4 por cento. Com margem de erro de três pontos percentuais, os dois candidatos alcançam índices semelhantes, para mais ou para menos. A pesquisa mostra a candidata Jô Moraes (PCdoB) na liderança, com 17 por cento das intenções de voto em Belo Horizonte, seguida por Leonardo Quintão (PMDB), com 14 por cento. O índice de indecisos é alto: 71 por cento dos eleitores na pesquisa espontânea e 49 por cento na pesquisa estimulada. A sondagem indica ainda que os candidatos têm baixa rejeição por parte do eleitorado. Jô tem 6 por cento, Quintão, 5 por cento, e Lacerda não seria votado por 4 por cento. Em um eventual segundo turno, Lacerda perderia para Jô (27 por cento a 16 por cento) e para Quintão (24 por cento a 16 por cento). Jô superaria Quintão por 26 por cento a 21 por cento. A pesquisa Ibope foi realizada entre 14 e 16 de julho e entrevistou 805 eleitores mineiros. (Reportagem de Carmen Munari)