Candidato de Aécio em BH está empatado em segundo lugar O candidato que tem o apoio do governador Aécio Neves (PSDB) e do PT está empatado em segundo lugar com outros dois candidatos na corrida pela prefeitura de Belo Horizonte, enquanto Jô Moraes (PCdoB) lidera a disputa, informa pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira. Jô Moraes tem 20 por cento das intenções de voto. Os três candidatos tecnicamente empatados no segundo lugar são: Leonardo Quintão (PMDB), com 9 por cento, e Vanessa Portugal (PSTU) e Márcio Lacerda (PSB), com 6 por cento cada um. A margem de erro da pesquisa, que ouviu 829 eleitores, é de três pontos percentuais para mais ou para menos. Os candidatos Sérgio Miranda (PDT) e Gustavo Valadares (DEM) aparecem com 5 por cento e 4 por cento das intenções de voto, respectivamente. Jorge Periquito (PRTB) e André (PTdoB) têm 1 por cento cada. (Reportagem de Carmen Munari)