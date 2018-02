Candidato ao governo de MG, Alves desiste da disputa

No comunicado, a chapa ainda explicou que o principal objetivo da candidatura de Alves era aumentar as chances de emplacar uma quantidade relevante de candidaturas de deputado estadual e federal, as chamadas candidaturas proporcionais, mas que não houve sucesso. "Nesse sentido resolvemos optar pela renúncia na presente data para que cada partido possa buscar o melhor caminho para obtenção dos seus objetivos no presente pleito", afirmou a coligação.

Em nota, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MG) informou que recebeu o pedido de renúncia do candidato e também do vice-governador da chapa, Juares de Souza Ferreira, do PT do B, e o primeiro suplente ao Senado, Hércules Marques de Sá, do PEN. "A coligação tem dez dias para registrar pedidos de registros de candidatos substitutos para os cargos. Decorrido o prazo, caso não haja substituição, o tempo de propaganda eleitoral gratuita destinado ao cargo de governador da coligação será redistribuído entre os demais concorrentes, nos termos da legislação eleitoral", esclareceu o tribunal.

O TRE-MG ainda explicou que a publicação da homologação das renúncias por parte do tribunal, que abrirá o prazo para as substituições, deverá ocorrer na próxima semana.