Candidato alternativo à Câmara será lançado na terça-feira O deputado Raul Jungmann (PPS-PE) afirmou nesta quarta-feira que o candidato que deve disputar a presidência da Câmara com Aldo Rebelo (PCdoB-SP) e Arlindo Chinaglia (PT-SP) será lançado na próxima terça-feira. Jungmann é um dos coordenadores do movimento suprapartidário que busca a chamada ´terceira via´ alternativa como solução para a disputa. De acordo com ele, por enquanto, entre os nomes cotados pelos parlamentares estão os de Luiza Erundina (PSB-SP), Gustavo Fruet (PSDB-PR), Paulo Renato (PSDB-SP) e Chico Alencar (PSOL-RJ). O deputado propôs também a realização de um debate entre os candidatos à presidência da Casa a ser realizado no próximo dia 18 e transmitido pela TV Câmara. Jungmann disse que pretende formalizar a proposta enviando um convite a Chinaglia e Aldo. De acordo com ele, o candidato que será lançado na próxima terça-feira também poderá debater com os adversários. Segundo a proposta, o debate contaria com a participação de entidades representativas da sociedade, como a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e a Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj). "Queremos colocar o público aqui dentro da Casa e aproximar a Câmara do povo", argumentou. Com informações da agência Reuters