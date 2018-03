Candidato a vereador em Magé é morto Candidato a vereador em Magé, Orney Pereira dos Santos foi morto ontem com oito tiros por pistoleiros na porta de casa. Ele era companheiro da prefeita, Núbia Cozzolino (PMDB), acusada de crimes de corrupção. Os assassinos fugiram em um carro. A polícia não sabe se o crime teve motivação política. Núbia foi denunciada este ano pelo Ministério Público do Estado do Rio por desvio de verbas públicas. Ela nega as acusações.