Candidato à reeleição arrecada mais para campanha Onze candidatos à reeleição na prefeitura de capitais arrecadaram mais do que todos os seus 47 adversários juntos. A constatação está na prestação de contas divulgada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Dos 20 prefeitos que tentam se reeleger, Gilberto Kassab (DEM) é o campeão em arrecadação com R$ 2,6 milhões em doações. Em seguida vem o tucano Beto Richa, de Curitiba, que recebeu R$ 1.227.202,70 para sua campanha. Juntos os 11 candidatos campeões de arrecadação conseguiram R$ 5,9 milhões em doações contra R$ 3,4 milhões obtidos por 47 candidatos a prefeitura das 11 capitais. A petista Gleisi Hoffmann, mulher do ministro Paulo Bernardo (Planejamento), foi a candidata que não disputa a reeleição que declarou o maior volume de doações para sua campanha - mais de R$ 1 milhão, segundo o TSE. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.