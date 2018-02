Candidato à prefeitura no Ceará teve a maior evolução de patrimônio de uma eleição para outra

Fortaleza - O candidato do PTB à Prefeitura de Senador Pompeu, no interior do Ceará, Francisco de Oliveira Souza, de 52 anos, teve a maior evolução de patrimônio de uma eleição municipal para outra no Brasil. Em 2008, quando se candidatou e se elegeu a vereador pelo PT, Chico do Jeová, como é conhecido na cidade, declarou à Justiça Eleitoral um patrimônio de R$ 155 mil, composto de um prédio comercial (R$ 20 mil), um apartamento (R$ 30 mil), um carro (R$ 30 mil) e parque de vaquejada (R$ 75 mil).

Agora em 2012, quando tenta ser prefeito, o vereador apresentou no seu pedido de registro de candidatura um patrimônio 116 vezes maior que o informado em 2008. Saiu de R$ 155 mil para R$ 18,1 milhões. Ele informou numa rádio de sua propriedade em Senador Pompeu, que a evolução se deve ter ganho na loteria. Disse que com o bilhete premiado investiu principalmente em apartamento e salas comerciais em Fortaleza.

Na declaração deste ano de Chico do Jeová, estão ainda uma poupança de R$ 6,5 milhões, aplicação de R$ 5 milhões em crédito imobiliário e R$ 1,5 milhão em Fundo de Investimento. Ele tem também participação na empresa Plastprint Representação com uma quota de R$ 1,4 milhão, um trator, quatro carros nacionais e importados, uma moto, 190 cabeças de gado, 113 ovelhas, 20 cavalos de raça e um sítio no valor de R$ 360 mil.