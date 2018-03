Candidato a partido, PROS busca clientela Nem de esquerda, nem de direita. Apenas uma forma tranquila de mudar de legenda, sem perder o mandato. Com esse apelo, o Partido Republicano da Ordem Social (PROS), que pretende ser a 31ª sigla brasileira, tentava fisgar prefeitos recém-eleitos no encontro promovido na segunda-feira (28) pelo governo federal. "Insatisfeito com seu partido? Quer sair dele sem perder o mandato? O PROS é a mais nova opção", dizia panfleto distribuído no local do evento, em Brasília.