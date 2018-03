Candidata panfleta com escolta policial na Rocinha-RJ A candidata a vereador Ingrid Gerolimich (PT), do Rio, foi hoje a primeira a panfletar numa favela com escolta policial. Acompanhada de policiais militares e fiscais do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE/RJ), Ingrid distribuiu panfletos nos principais acessos da Favela da Rocinha, na zona sul da capital fluminense, por cerca de uma hora, mas teve de enfrentar a hostilidade de cabos eleitorais do candidato a vereador Luiz Cláudio de Oliveira (PSDC), mais conhecido como Claudinho da Academia, presidente da União Pró-Melhoramento dos Moradores da Rocinha (UPMMR). Segundo denúncias que chegaram ao TRE/RJ, traficantes que dominam a favela teriam decretado que apenas Claudinho da Academia poderia fazer campanha na comunidade. A candidata do PT a vereador do Rio disse ter tentado panfletar na favela no início do mês, mas foi advertida de que não teria "permissão" dos bandidos. Por isso, afirmou, enviou um ofício à Secretaria de Estado de Segurança e ao tribunal pedindo proteção para candidatos a vereador em áreas consideradas de risco. O candidato do PSDC a vereador do Rio negou que tenha exclusividade para pedir votos na favela, e recebeu Ingrid, como presidente da UPMMR, na entrada. Claudinho da Academia disse que há outros três candidatos na Rocinha e afirmou que ela poderia contar com a ajuda dele para panfletar no local, se quisesse. No entanto, acusou Ingrid de estigmatizar a favela. "Acho que ela está querendo aparecer em cima do nome da comunidade. O narcotráfico não é um problema só da Rocinha, mas nunca houve isso de tráfico proibir candidato aqui. Isso não existe.", disse. A candidata do PT a vereador afirmou que, nos ofícios, pediu proteção para todos os candidatos em várias localidades, não apenas na Rocinha. "Eu só quero ter o direito de fazer campanha na Rocinha e em qualquer outro lugar. É também um ato de denúncia. Não podemos tratar esse assunto como um tabu", disse.