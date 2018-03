Candidata a vice de Boa Vista-RR contesta 'lista suja' A candidata à vice-prefeitura de Boa Vista, Maria Suely Silva Campos (PP), contestou ontem a inclusão de seu nome na lista dos candidatos com ''ficha suja'', divulgada hoje pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB). Ela é a única candidata do Estado de Roraima a constar da lista. Segundo a assessoria jurídica de Maria Suely, mulher do ex-governador Neudo Campos, a listagem não vai influenciar no resultado das eleições na capital roraimense. "De forma alguma a inclusão do nome dela na lista da AMB pode comprometer a candidatura à vice-prefeitura ou influenciar no resultado das eleições. Isso porque os dois processos contra ela ainda estão em fase de instrução e não há nenhuma decisão em trânsito julgado", afirmou o assessor jurídico Maryvaldo Bassal, tomando por base a resolução 22.842, do Tribunal Superior Eleitoral. Maria Suely é candidata pela frente ''Boa Vista de Todos Nós'', coligação do atual prefeito Iradilson Sampaio, candidato à reeleição.