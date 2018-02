Cancelar viagem aos EUA foi saída 'lógica', diz analista A decisão da presidente Dilma Rousseff de cancelar a visita oficial que faria ao presidente norte-americano, Barack Obama, em outubro foi uma saída "lógica" ao impasse gerado por denúncias de que a Agência de Segurança Nacional americana (NSA, na sigla em inglês) teria espionado governo e empresas brasileiros, além da própria presidente. Essa é a opinião do coordenador do curso de Relações Internacionais da PUC-SP, Paulo Pereira. Ele avalia que no atual contexto a discussão de uma agenda propositiva - que é o objetivo das visitas de Estado - ficaria impossibilitada.