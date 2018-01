Cancelado o convênio entre Ministério da Saúde e ONG do pai de Padilha

Brasília - O Diário Oficial da União desta sexta-feira, 31, publica extrato de rescisão de convênio de R$ 199,8 mil firmado entre o Ministério da Saúde e a ONG Koinonia-Presença Ecumênica e Serviço, que tem como sócio-fundador Anivaldo Padilha, pai do ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

A decisão de rescindir o convênio foi anunciada nesta quinta pelo ministro. "Pedi ao jurídico do Ministério para tomar todas as medidas legais e cancelar o convênio. É uma decisão pessoal, para que não fique nenhuma dúvida da lisura dos meus atos no Ministério da Saúde", disse Padilha após participar da Campus Party, que ocorre na capital paulista.

Segundo reportagem do jornal Folha de S.Paulo, Padilha autorizou o convênio em dezembro do ano passado. A ONG ficaria responsável por promover "ações de promoção e prevenção de vigilância em saúde".

Nesta sexta, Padilha cumpre o seu último dia à frente do Ministério. Ele deixa o cargo para disputar o governo do Estado de São Paulo pelo PT nas eleições deste ano. Na segunda-feira, o novo ministro da pasta, Arthur Chioro, toma posse.