Cananéia-SP e General Salgado-SP já têm novo prefeito O candidato do PV, Pedro Ferreira Dias Filho, o Pedrinho, foi eleito prefeito de Cananéia, no litoral sul do Estado de São Paulo, neste domingo, dia 2. A eleição suplementar foi realizada porque o prefeito eleito em outubro de 2012, Adriano César Dias, do PSDB, foi enquadrado na Lei da Ficha Limpa. Dias responde a processo administrativo por ter sido demitido do serviço público.