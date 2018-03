Cananeia e General Salgado já têm novo prefeito

O candidato do PV, Pedro Ferreira Dias Filho, o Pedrinho, foi eleito prefeito de Cananeia, no litoral sul do Estado de São Paulo, neste domingo (2). A eleição suplementar foi realizada porque o prefeito eleito em outubro de 2012, Adriano César Dias, do PSDB, foi enquadrado na Lei da Ficha Limpa. Dias responde a processo administrativo por ter sido demitido do serviço público. Pedrinho já exercia interinamente o cargo de prefeito após ter sido eleito presidente da Câmara local. Ele recebeu cerca de três mil votos e venceu outros dois concorrentes, Claudia Terezinha Oliveira Rosa (PSD) e Robson da Silva Leonel (PT). A cidade tem 10.237 eleitores, mas um grande número deixou de votar.

Em General Salgado, noroeste paulista, o candidato do PR, Leandro Rogério de Oliveira, venceu as eleições disputando os votos de 8.476 eleitores com Adriano Eugênio Barbosa (PSDB), Emanuel Ribeiro Dezidério (PRB) e Luciana Dias Rodrigues (PPS). O candidato vencedor em outubro de 2012, David José Martins Rodrigues (DEM), foi enquadrado na Ficha Limpa e não pode assumir. Os eleitores de Primavera e Santa Maria da Boa Vista, no Estado de Pernambuco, e Simões, no Piauí, também elegeram novos prefeitos neste domingo.