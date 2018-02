Campos volta a falar em desejo de melhorar o País

No desfile cívico e militar em comemoração ao 7 de setembro, em Recife, o governador manteve o tom. "O 7 de Setembro é uma data muito importante para que a gente possa celebrar todas as conquistas do País e, ao mesmo tempo, que possamos olhar para o futuro no desejo de melhorar o País, no desejo de aperfeiçoar a democracia, de fazer um país com menos desigualdades, com menos desequilíbrios sociais", disse Campos, de acordo com nota divulgada pela assessoria do governador.

"Temos muito o que celebrar. Esse é o período de vida democrática mais longo que o Brasil tem e nós temos que zelar pela democracia e aperfeiçoá-la. Esse é um valor essencial à construção de novas etapas de desenvolvimento social e econômico em nosso País", reforçou o possível candidato.

Este ano o desfile aconteceu na avenida Marechal Mascarenhas de Morais, no bairro da Imbiribeira. Segundo o Exército, o público do evento chegou a 9.700 pessoas.