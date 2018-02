Campos volta a criticar 'velhas lideranças carcomidas' O governador de Pernambuco Eduardo Campos (PSB) voltou a criticar "as velhas lideranças políticas carcomidas" do País ao falar, no final da manhã desta segunda-feira, para uma plateia de cerca de duas mil mulheres, no teatro Guararapes, em Recife, onde foi ovacionado com um coro: "Brasil pra frente, Eduardo presidente".