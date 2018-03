Campos vê 'com preocupação' pesquisa sobre partidos O governador de Pernambuco, Eduardo Campos (PSB), disse ver "com preocupação" a pesquisa Ibope divulgada pela Transparência Internacional, mostrando que 81% dos brasileiros consideram os partidos "corruptos ou muito corruptos". Presidente do PSB, Campos afirmou ter certeza de que esse "recado" terá impacto na disputa eleitoral de 2014.