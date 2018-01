Campos vai lançar programa de combate à violência

"Quero lançar aqui a proposta de levarmos o Pacto pela Vida para todo Brasil. Trata-se de uma iniciativa inovadora que fizemos em Pernambuco, construída junto com a sociedade e em articulação permanente com municípios, Ministério Público e Poder Judiciário", escreveu Campos. De acordo com o governador, a ideia é apresentar "nos próximos dias cada detalhe do programa". "Vamos debater juntos, melhorar o que já existe e construir um modelo de segurança para o país. Conto com vocês."

Campos disse ser necessária a união entre os governo federal, estaduais e municipais para solucionar o problema da segurança pública no Brasil. "É preciso que União, Estados e Municípios assumam de vez suas responsabilidades sobre a segurança pública. Não dá para ficar nesse jogo de empurra-empurra. Temos mais de 50 mil homicídios por ano, no Brasil. É mais que todas as guerras que assistimos todo dia no noticiário."