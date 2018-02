Campos terá política de transição para liberar preços O coordenador do programa de governo de Eduardo Campos (PSB), Maurício Rands, disse nesta quinta-feira que um eventual governo do candidato terá uma política de transição para liberar os preços hoje represados, como da gasolina e da energia. Rands negou que haja qualquer planejamento para um reajuste imediato. "Quem está dizendo que vai fazer tarifaço é o (ministro da Fazenda) Guido Mantega", disse em conversa com jornalistas.