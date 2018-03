Campos: somente parte da reforma valerá em 2014 O governador de Pernambuco, Eduardo Campos (PSB), alertou, em entrevista no Palácio do Planalto, que algumas das propostas de reforma política não valerão para as eleições do ano que vem. "Alguma coisa deve valer para 2014, mas nem todo o conjunto da reforma necessariamente valerá para 2014", declarou ele, explicando que somente o debate no Congresso poderá definir o que entrará em vigor e o que não valerá para as eleições do ano que vem. "Isso é uma decisão que vai ser dada no debate no Congresso Nacional. Pode ser objeto, inclusive, do próprio plebiscito, se o plebiscito acha que todas as regras deverão valer imediatamente ou não", comentou.