Campos se reúne em SP com lideranças do agronegócio O governador de Pernambuco e provável candidato do PSB à Presidência em 2014, Eduardo Campos, reúne-se na noite desta segunda-feira, 11, com as principais lideranças do agronegócio brasileiro em um jantar no hotel Renaissance, na capital paulista. O evento vai ocorrer após a gravação de entrevista de Campos para o "Programa do Jô", da Rede Globo.