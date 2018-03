Campos se divide entre governo e campanha em PE Candidato à reeleição sem deixar o cargo, o governador Eduardo Campos (PSB) deu início hoje à sua campanha de rua com caminhada na comunidade Ilha de Deus, no bairro de Afogados, em Recife, exatamente às 7h. Ali, mesmo local onde ele começou sua campanha de 2006 e prometeu alterar o quadro de miséria do local, conversou com eleitores e posou para fotos, em clima de total receptividade, antes de se dirigir ao Palácio do Governo.