Campos reúne bancada para defender divisão de royalties Três dias depois de o governador do Rio, Sérgio Cabral (PMDB), jantar com os deputados federais cariocas em defesa da manutenção dos royalties do pré-sal para os Estados produtores - Rio, São Paulo e Espírito Santo - o governador de Pernambuco, Eduardo Campos (PSB), se reuniu hoje com a bancada federal pernambucana no Palácio do Campo das Princesas para discutir a divisão igualitária dos recursos do pré-sal para todos os Estados.