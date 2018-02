Campos reúne aliados em convenção no DF

Com o slogan "Coragem para mudar o Brasil", Campos se lança à disputa presidencial como terceira via em oposição ao tucano Aécio Neves e à presidente Dilma Rousseff. A chapa "Unidos pelo Brasil" reúne, além do partido de Campos, a Rede da vice Marina Silva, o PPS, além dos nanicos PPL, PRP e PHS. A expectativa é de que os representantes dos partidos aliados discursem na convenção.

Ao chegar no evento, os convencionais foram recebidos ao som do jingle da campanha, cujo refrão diz: "Coragem para mudar o Brasil, eu vou com Eduardo e Marina". Boa parte dos militantes veste camiseta verde e amarela, cores predominantes das peças escolhidas para a campanha presidencial.

A expectativa é de que o evento, realizado em conjunto com a convenção do PPS, termine antes das 13h, horário do início da partida entre Brasil e Chile pelas oitavas de final da Copa do Mundo.