Campos rejeita debate eleitoral 'na base do nós e eles' O governador de Pernambuco, Eduardo Campos, discursou como candidato para uma plateia de cerca de 200 investidores e empresários britânicos na manhã desta quinta-feira, 07, em Londres. Em seminário para apresentar oportunidades de negócios em solo pernambucano, o presidenciável do PSB apresentou seu Estado aos presentes, mas aproveitou para apontar problemas do atual governo federal e defender o rumo do debate para as eleições presidenciais de 2014.