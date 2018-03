Campos: recurso contra Chalita é decisão do PSB-SP O presidente nacional do PSB, governador Eduardo Campos, disse hoje que o partido só irá decidir se vai reivindicar o mandato do deputado federal Gabriel Chalita (SP) caso a saída dele se confirme. Chalita deve assinar sua filiação ao PMDB em 4 de junho, em um grande evento que deve marcar o lançamento de sua pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo.