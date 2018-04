Campos recebe com festa decisão sobre 2º turno A decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que deferiu a candidatura do deputado Arnaldo Vianna (PDT) e permitiu segundo turno em Campos, foi recebida com festa e carreata na cidade do norte fluminense. A ex-governadora Rosinha Matheus (PMDB) havia sido considerada vencedora no pleito, já que os votos recebidos por Vianna não foram contabilizados por estarem sub judice. Ontem, Vianna provocou o casal Anthony Garotinho e Rosinha. "Já disse e repito: ela (Rosinha) só ganha no tapetão. Queria disputar a eleição com o marido dela, mas ele não quis. Então, vamos enfrentá-la, apresentando os nossos projetos para cidade", declarou. Vianna é réu em seis processos transitados em julgado referentes a prestações de contas e relatórios de inspeção, seu nome aparece na lista de inelegibilidades do Tribunal de Contas do Estado e sua impugnação foi recomendada pela Procuradoria Eleitoral. O registro definitivo da candidatura ainda depende de nova decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio. Vianna afirmou que as irregularidades na prestação de contas "já foram sanadas". Quanto a multa por crime ambiental em um projeto de casas populares, quando foi prefeito de Campos (2000 a 2004), ele garante ter pago e refeito o projeto. Rosinha lamentou a decisão do TSE e insinuou que a batalha jurídica ainda não terminou. "Vianna já teve o pedido do registro da candidatura negado duas vezes, não acredito que os desembargadores vão mudar de opinião." Em seu blog, Garotinho escreveu que a decisão do TSE foi um "desrespeito com a população de Campos".