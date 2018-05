Campos quer punição por irregularidades na Petrobras

Em entrevista coletiva à imprensa, Campos lembrou que a CPI só será possível por causa das assinaturas favoráveis dos quatro senadores do PSB. "Não podemos aceitar artifícios utilizados nesse momento para desviar o debate que é "como resgatar a Petrobras da manipulação política e do uso indevido para que essa empresa possa ajudar o Brasil a reencontrar o rumo do crescimento econômico, o qual perdemos há três anos?", enfatizou o pré-candidato.

Campos ressaltou "a necessidade da Petrobras ter uma gestão profissionalizada e que respeite o planejamento da empresa". Outra sugestão do político foi criar "uma regra de longo prazo para os preços de derivados de petróleo".