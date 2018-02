Campos: PSB não vai barganhar cargos em novo governo Com seis governadores eleitos ou reeleitos, o PSB saiu maior desta eleição, mas não pretende barganhar cargos no governo da presidenta eleita Dilma Rousseff (PT). "Já fazíamos parte da base do governo, continuaremos fazendo", reiterou hoje o governador reeleito de Pernambuco e presidente nacional do partido, Eduardo Campos. "Não apoiamos troca de apoio por cargos".