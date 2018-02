Campos: PSB está de portas abertas para Bornhausen

"O Paulo tem muitos amigos no partido. Quando ele decidir se filiar venho assinar a sua ficha", disse campos, que participou da abertura da Expogestão, um dos principais eventos da área empresarial do Sul do País. O socialista destacou que seu partido vai estar presente em todos os Estados na campanha eleitoral de 2014.

Campos está adotando um perfil mais discreto. As ações mais ostensivas estão sendo trocadas por conversas nos bastidores. O encontro com Jorge e Paulo Bornhausen é o terceiro do governador de Pernambuco com importantes lideranças políticas nos últimos dois dias. Na terça, 14, ele se encontrou com o presidente do PSD e ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, e com a ex-senadora Marina Silva, que está articulando a criação da Rede Sustentabilidade.