Campos promete boa escola a todos e mudanças na economia O ex-governador de Pernambuco Eduardo Campos fez neste sábado, 28, suas primeiras promessas como candidato oficializado do PSB à Presidência da República. "Em nosso governo, todas as crianças e jovens terão vaga em boa escola pública em período integral. Quero ser cobrado por isso", afirmou durante convenção partidária em Brasília. "Só com o Brasil unido poderemos acabar com o apartheid da educação e com o abismo que separa a escola do rico e a do pobre".