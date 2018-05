Campos prega menos ministérios e fim do fisiologismo O pré-candidato do PSB à Presidência da República, Eduardo Campos, disse nesta segunda-feira, 14, que se for eleito reduzirá em pelo menos a metade os atuais 39 ministérios do governo Dilma Rousseff. Atacando o fisiologismo e o "patrimonialismo", Campos pregou um pacto em torno de um programa de governo e disse que colocará fim à distribuição de cargos. "Quem nos apoiar não vai achando que terá um ministério para chamar de seu", avisou o pessebista, após evento de lançamento de sua pré-candidatura.