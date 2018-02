Campos paralisa campanha para ir à festa da tia O presidenciável Eduardo Campos (PSB) desembarcou nesse sábado, 2, em Juazeiro do Norte, interior do Ceará, a 560 km da capital Fortaleza. O candidato a presidente chegou ao Aeroporto Regional Orlando Bezerra de Menezes às 19h20 e, sem falar com a imprensa, seguiu direto para a cidade vizinha do Crato, onde participou do aniversário de 90 anos da sua tia avó, dona Almina Arraes.