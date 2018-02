Campos minimiza resultados da pesquisa CNI-Ibope O governador de Pernambuco, governador Eduardo Campos, presidente nacional do PSB, minimizou nesta terça-feira a pesquisa CNI/Ibope que revelou aumento no porcentual de aprovação do governo da presidente Dilma e da sua forma de governar. "A pesquisa dá exatamente o resultado que vinha dando", disse ele. "A pesquisa diz o que já dizia em janeiro, que já dizia em dezembro, o que já dizia em novembro, não há alteração". Ele destacou, no entanto, a importância da confiança da população "em um momento decisivo como esse", para o governo federal poder dar conta dos desafios.