Campos garante continuidade do Bolsa Família

Acompanhado pelo candidato ao governo de Alagoas, Benedito de Lira (PP), Campos foi recebido com bolo e uma camiseta da Agremiação Sportiva Arapiraquense (ASA) de presente pela passagem de seu aniversário.

No encontro com trabalhadores rurais, em que as lideranças locais falaram das dificuldades enfrentadas por conta da seca nos últimos anos, eles pediram que Campos se comprometa com o perdão das dívidas dos agricultores familiares. "Fico assombrado com as cobranças sociais feitas aos trabalhadores do campo. O governo parece que não percebeu que passamos por três anos de seca em que o que foi investido se perdeu. É preciso reverter esse quadro para que o governo não viva apenas da propaganda do Bolsa Família, que, aliás, é a única proposta da presidenta Dilma".

Em seguida, reclamou da atual política econômica e disse que, depois de encerrado o governo Lula, o País retrocedeu. "O que a gente vê é que a inflação está de volta e, enquanto isso, a presidenta Dilma deu mais de R$ 6 bilhões para o setor elétrico, que tem um péssimo serviço prestado. E esse dinheiro vai sair do bolso da população. Não podemos permitir que o Brasil perca as conquistas obtidas no passado. Já são 20 anos de governo do PT e PSDB, é preciso mudar. Precisamos ter um governo que olhe para os mais necessitados", ressaltou. Após reunião com trabalhadores rurais e com a juventude, o candidato à Presidência inaugurou o comitê Eduardo e Marina antes de encerrar as atividades de campanha em Arapiraca.