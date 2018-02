Campos faz apelo por 'despesas vinculadas a receitas' O governador de Pernambuco, Eduardo Campos (PSB), defendeu nesta quarta-feira que não sejam mais aprovadas propostas legislativas que aumentem os gastos dos Estados sem que haja uma contrapartida das receitas. "Não suportamos mais decisões que aumentem nossas despesas sem que seja oferecido o caminho das receitas para fazer face a essas despesas. Esse deveria ser o primeiro ponto da pauta", afirmou Campos, em discurso no encontro de governadores com representantes da Câmara e do Senado realizado para definir uma agenda de discussão e votação de temas federativos no Congresso.