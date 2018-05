Campos fará 'bate-papo' com Marina na internet

Segundo o post, a atividade será para debater o "cenário atual e o futuro do Brasil com internautas de todas as partes do País". A imagem diz: "Envie sua pergunta com a hashtag #EduardoeMarina e ajude a construir um País mais justo". O post informa que o "chat" acontecerá a partir de 17h30 e será transmitido ao vivo pela internet, dando a entender que será em vídeo. Contudo, o site a ser usado não foi esclarecido.

Campos já havia dado entrevistas pela rede social Twitter. A última ocorreu em 7 de fevereiro, quando o pessebista falou sobre propostas para saúde, política de incentivo à indústria e combate à corrupção, entre outros temas.

Tendência

A ação é mais uma mostra de que 2014 trará cada vez mais estratégias de comunicação e marketing político voltadas prioritariamente para redes sociais. Eduardo Campos é um dos mais ativos nas redes, com alta interação em seus perfis oficiais tanto no Facebook como no Twitter.

Apesar de ter Marina ao lado de Campos, um dos principais colaboradores da ex-senadora na área da internet em 2010, Maurício Bruzadin, trabalha agora com os tucanos nessas eleições, demonstrando que a disputa nas redes deve se acirrar. Recentemente, o PSDB lançou o portal www.mineirobrasileiroaecio.com.br, projetado para ser a plataforma de convergência das mídias digitais da campanha do senador mineiro e certamente traçará ações semelhantes de interação direta com internautas.

A própria presidente Dilma Rousseff já tinha usado recurso semelhante ao de Campos no ano passado, porém de forma mais reservada. Dilma concedeu a entrevista via Twitter somente à personagem "Dilma Bolada", paródia criada por Jeferson Monteiro e que ganhou fama com posições simpáticas ao governo da presidente. Monteiro e Dilma tuitaram lado a lado, por cerca de uma hora no Palácio do Planalto, no dia 27 de setembro.