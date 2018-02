Campos fala a executivos e evita conversar com imprensa

Executivos abordados pela reportagem na saída do evento disseram que não podiam se manifestar a pedido dos organizadores, que teriam solicitado sigilo sobre o conteúdo da palestra. A apresentação de Campos faz parte do ciclo de palestras Visões sobre o Brasil para os próximos anos, promovido pelo Credit Suisse, e que já teve como atrações principais a provável vice na chapa de Eduardo Campos, Marina Silva, e também o atual ministro da Fazenda, Guido Mantega.

Após a assessoria do governador afirmar que ele falaria com os jornalistas ao final do evento, Campos preferiu despistar os jornalistas e saiu do prédio do Credit Suisse por um elevador privativo com acesso direto pela garagem. Após a palestra terminar, o governador ainda ficou cerca de uma hora e meia reunido com executivos dentro do prédio do Credit.

O governador ainda teria na noite desta segunda-feira um jantar com empresários na capital paulista. Anteriormente divulgado como um jantar com a diretoria do banco JP Morgan, o evento seria na realidade um encontro com executivos do setor financeiro e também de importantes empresas.

A assessoria do JP Morgan confirmou a participação de apenas um executivo do banco e negou que o encontro seria com a diretoria do banco. O local também foi mantido sob sigilo pela equipe de Campos.