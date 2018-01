Campos: esforço de Mantega em concessões é meritório

De acordo com Campos, a ação de Mantega "é necessária diante da conjuntura em que as expectativas sobre o Brasil se alteraram". O governador de Pernambuco e presidente nacional do PSB citou como exemplo captações feitas nos últimos 12 meses por empresas brasileiras que, segundo ele, resultaram em perdas expressivas. "Isso impacta em decisões por parte de futuros investidores", disse, referindo-se a essas perdas recentes. "Torço para que as concessões deem certo e nos ajudem a salvar o ano de 2013", completou.

Ao ser perguntado sobre as medidas cambiais adotadas pelo Banco Central (BC) na semana passada, Campos afirmou que foram necessárias, mas que não deram ainda o resultado esperado. O governador de Pernambuco e presidente nacional do PSB nesta terça-feira do Fórum Internacional para a Expansão do Porto de Santos, em Santos, no litoral de São Paulo.