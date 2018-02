Campos: é preciso apurar qualquer indício de corrupção O governador de Pernambuco e presidente nacional do PSB, Eduardo Campos, afirmou nesta quinta-feira, 28, que é preciso apurar todas as denúncias de corrupção. "A nossa posição é sempre pela apuração de qualquer tipo de indício de corrupção. Tem que ser investigado seja quem for. Não tem privilégio a partido A, B ou C", disse.