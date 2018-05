Campos e Marina lançam candidatura ao Planalto

A programação do evento começa com recital do pianista Arthur Moreira Lima, que deve durar uma hora. O ator Marcos Palmeira será o apresentador de um vídeo que será exibido no evento, em apoio à chapa Eduardo/Marina. Na campanha de 2010, Marina contou com adesão de artistas e pessoas envolvidas com o meio cultural para alavancar sua candidatura. Após a apresentação do ator global, está prevista a participação do poeta pernambucano Antonio Marinho, que declamará "A política em verso". No final, o escritor Ariano Suassuna, que é presidente de honra do PSB, deve chegar ao evento.

Com participação também de dirigentes do PPS e PPL, o evento deve contar inicialmente apenas com discursos de Eduardo e Marina. Nesse momento, Marina dirá que aceita a missão de ser a vice na chapa presidencial de Campos. A candidatura dos dois só será homologada em junho, durante convenção do PSB. Todo o evento será gravado e deve ser usado nos programas de TV e rádio da campanha eleitoral.