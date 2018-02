Campos diz que vai reduzir número de secretarias de PE A um ano das eleições presidenciais, o governador de Pernambuco, Eduardo Campos (PSB), possível adversário da presidente Dilma Rousseff no pleito de 2014, decidiu reduzir o número de secretarias de sua gestão. Ele anunciou a decisão durante gravação do Programa do Jô, da Rede Globo. O pernambucano aproveitou para dizer que o maior problema nos ministérios da União não é o número - que também criticou -, mas a "falta de política pública".