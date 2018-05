Campos diz que vai buscar o melhor dos partidos

Campos disse que será possível não ceder ao fisiologismo. "Vamos governar, primeiro, com um programa na mão e, segundo, com o compromisso de não ficar com 39 ministérios na mão, negociando como banana na feira." O ex-governador de Pernambuco reforçou o que já havia dito em outras ocasiões de que o número ideal de ministérios giraria em torno de 20.

Perguntado sobre como então governar, já que normalmente a eleição parlamentar tem baixa taxa de renovação e mantém um padrão de troca de favores, Campos se mostrou otimista com uma mudança de postura dos eleitores. "Do jeito que a população mostrou que quer uma mudança no Executivo, a população também vai operar uma mudança no Legislativo. O Congresso espelha a sociedade e com certeza não vai nos faltar."