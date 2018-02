Campos diz que Renan, Sarney e Collor mandam no governo O presidenciável Eduardo Campos (PSB-PE) usou boa parte da sua entrevista à Rádio Amazonas, na manhã desta quarta-feira, 11, para criticar o governo da presidente Dilma Rousseff. Depois de falar da incapacidade da administração federal em oferecer serviços públicos de qualidade, Campos disse que o dinheiro dos impostos "não é cuidado com respeito". "O Brasil, quando olha para Brasília e vê Renan Calheiros, José Sarney e Fernando Collor mandando no governo da Dilma, a gente não imagina que esse governo vá chegar na vida dos mais pobres", afirmou. Campos voltou também a dizer que o Brasil, com Dilma, "parou de melhorar e começou a piorar".