Campos diz que Eliana Calmon se filia ao PSB no dia 19 O governador de Pernambucano e presidente nacional do PSB, Eduardo Campos, disse nesta terça-feira, 3, que no dia 19 será feita a filiação da ex-ministra do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Eliana Calmon ao partido. Eliana será anunciada como candidata a senador pela Bahia na chapa da senadora Lídice da Mata, que disputará o governo do Estado, contra o candidato do governador Jacques Wagner (PT). A ex-ministra do STJ ganhou notoriedade quando era corregedora do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e declarou haver "bandidos de toga" entre os magistrados. Perguntado se essa era uma chapa competitiva na Bahia, Campos assegurou: "É para ganhar a eleição".