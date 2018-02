Campos diz que cortes no orçamento não afetarão PE

"Pernambuco fez o dever de casa", afirmou, antes de embarcar para Brasília, com a família, para assistir à posse da nova presidente. "Há grande capacidade para ampliar parcerias com o Banco Mundial e BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social)".

Reeleito com a maior votação proporcional do País (82,8%), Campos afirmou que a manutenção do apoio do governo federal é imprescindível para a consolidação dos grandes projetos conquistados pelo Estado no governo do presidente Lula, a exemplo da transposição do rio São Francisco, Ferrovia Transnordestina, refinaria, estaleiro, pólo petroquímico, e mais recentemente uma fábrica da Fiat. O governador lembrou que a parceria com o governo federal ajudou a "retirar Pernambuco das listas e rankings negativos", a exemplo do desemprego e violência.

Campos destacou que Pernambuco cresce mais que a média brasileira e nordestina e tem por meta dobrar o seu Produto Interno Bruto (PIB) nos próximos dez anos. Ao afirmar que "o Nordeste faz parte central da solução brasileira", o político listou como desafios "do atual momento de inclusão e crescimento" a melhoria da qualidade da educação e da qualificação profissional, melhoria da qualidade do gasto público, reforma tributária, redução das taxas de juros e ampliação da oferta de financiamento de longo prazo que garanta o aumento da participação dos investimentos na renda nacional.

O governador foi recepcionado na Assembleia Legislativa por um cortejo de caboclos de lança de maracatus e entrou no prédio pontualmente às 10 horas (horário local) ao som da música "Asa Branca", de Luiz Gonzaga.